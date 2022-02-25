Після запеклих боїв втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами і з великими втратами подолав оборону міста.

Про це повідомили в Facebook Херсонської обласної адміністрації.

Керівник Херсонської військово-цивільної адміністрації Георгій Лагута закликав зберігати спокій та не піддаватися паніці.

"Керівництвом області докладається максимум зусиль для підтримання правопорядку та збереження людських життів. Ситуація лишається напруженою, однак обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання", – йдеться у повідомленні.

Ворог атакував міста від ранку вчора.