Папа Франциск особисто прибув до посольства РФ у Ватикані і закликав до припинення війни в Україні

Святий престол упевнений, що є ще місце для переговорів.

Папа Римський Франциск сьогодні, 25 лютого, особисто прибув до російського посольства в Римі, щоб висловити свою стурбованість війною в Україні.

Близько полудня в п’ятницю глава Католицької церкви прибув до посольства Російської Федерації при Святому престолі, яке очолює Олександр Авдєєв. Понтифік провів там близько пів години, пишуть VaticanNews.

Вчора, "у найтемнішу годину" для України, держсекретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін висловив сподівання на припинення війни дипломатичним шляхом.

Кардинал зазначив, що "трагічні сценарії, яких всі боялися, на жаль, стають реальністю", але "ще є час для доброї волі, є ще місце для переговорів, ще є простір для прояву мудрості, яка запобігає переважанню партійних інтересів, захищає законні прагнення кожного і позбавляє світ від божевілля та жахів війни".

"Ми, віруючі, не втрачаємо надії на проблиск сумління тих, хто тримає долі світу в своїх руках", – сказав держсекретар Ватикану.

Як наголошує офіційне видання Святого престолу, понтифік "уважно стежить за розвитком ситуації у східноєвропейській країні, яка зазнала нападів з 24 лютого і де є багато загиблих і поранених".

Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення Росії Папа Франциск оголосив 2 березня день посту за мир в Україні.

13 лютого Папа Франциск учетверте за 20 днів помолився за Україну.

Раніше Папа Римський Франциск під час недільного звернення до паломників і вірян у Ватикані проголосив 26 січня 2022 року особливим днем молитви за мир в Україні. Він закликав світ до спільної молитви, щоб уникнути подальшої ескалації довкола України.

Молитва за мир в Україні лунала у католицьких храмах по всьому світу у той час, коли в Парижі відбувалися переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників глав держав.

Напередодні нового засідання в "нормандському форматі" на рівні політичних радників, яке відбулося в Берліні 10 лютого, Святійший отець назвав війну в Україні "божевіллям" і закликав до продовження "нормандського формату".