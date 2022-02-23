Папа Франциск оголосив 2 березня день посту за мир в Україні

Глава Католицької церкви закликав причетних до загострення ситуації політиків зробити "серйозний іспит сумління перед Богом, Який є Богом миру, а не війни".

Папа Римський Франциск сьогодні, 23 лютого, під час традиційної авдієнції виголосив звернення про мир в Україні. Глава Католицької церкви звернувся до вірних і всіх людей доброї волі й оголосив 2 березня день посту за мир в Україні.

Про це повідомляють "Новини Ватикану".

У контексті погіршення ситуації в Україні Папа Франциск закликав сторони стриматися від дій, які можуть посилити страждання населення, а віруючих – молитися та дотримуватися посту з проханням про мир.

"Відчуваю глибокий біль у серці через погіршення ситуації в Україні. Незважаючи на дипломатичні зусилля останніх тижнів, розгортаються дедалі тривожніші сценарії. Як і я, багато людей у всьому світі відчувають тривогу та стурбованість. Мирові всіх знову загрожують приватні інтереси", – сказав понтифік.

Глава Католицької церкви звернувся до причетних до загострення ситуації політиків, "аби вони зробили серйозний іспит сумління перед Богом, Який є Богом миру, а не війни, Отцем усіх, а не лише деяких, Який хоче, щоби ми були братами, а не ворогами".

"Прошу всі залучені сторони, щоби стрималися від будь-якої дії, що може спричинити ще більше страждання населення, дестабілізуючи співіснування між народами та дискредитуючи міжнародне право", – зазначив понтифік.

Папа Франциск також звернувся "до всіх, віруючих і невіруючих".

"Ісус навчив нас, що на диявольське безумство насильства слід відповідати Божою зброєю: молитвою та постом. Заохочую всіх провести 2 березня, в Попільну середу, день посту за мир. Особливо заохочую віруючих, аби в цей день вони наполегливо присвятили себе молитві та постові. Нехай же Цариця миру вбереже світ від безумства війни", – сказав Папа.

Попільна середа — за уставом римо-католицької церкви є першим днем Великого посту, який припадає за 46 днів до Великодня (40 днів, не рахуючи неділь).

Як повідомляли, 13 лютого Папа Франциск учетверте за 20 днів помолився за Україну.

Раніше Папа Римський Франциск під час недільного звернення до паломників і вірян у Ватикані проголосив 26 січня 2022 року особливим днем молитви за мир в Україні. Він закликав світ до спільної молитви, щоб уникнути подальшої ескалації довкола України.

Молитва за мир в Україні лунала у католицьких храмах по всьому світу у той час, коли в Парижі відбувалися переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників глав держав.

Напередодні нового засідання в "нормандському форматі" на рівні політичних радників, яке відбулося в Берліні 10 лютого, Святійший отець назвав війну в Україні "божевіллям" і закликав до продовження "нормандського формату".