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Росія нарощує сили на кордоні з Харківщиною і купила 45 тисяч пакетів для трупів, - СБУ

"У напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, є техніка, яка "нездатна самостійно пересуватися".

Росія нарощує сили на кордоні з Харківщиною і купила 45 тисяч пакетів для трупів, - СБУ
Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю. Крім того, росіяни придбали 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

Про це під час оперативної наради в ОДА заявив начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, передає "Суспільне".

"Разом з тим, я думаю, що це той мінімум (. За старою російською традицією, вони будуть закопувати просто серед поля або в цих безіменних гробах. Тому бачимо, що дуже все неоднозначно і дуже, скажімо так, має тенденції саме до негативу", - сказав Дудін.

Він наголосив, що поступово нарощується військова присутність РФ, і наразі немає жодних ознак відведення військ від державного кордону України. При цьому, за словами Дудіна, найкраща російська тактична група нараховує лише 70% справної техніки, а 30% техніки - несправна.

Він додав, що у напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, є техніка, яка "нездатна самостійно пересуватися".

Нагадаємо, наприкінці січня Дудін наголошував, що харківські силовики та правоохоронці "мають козир у рукаві" і готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. За його словами, минулого року під час навчань було відпрацьовано понад 10 сценаріїв можливого розвитку подій.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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