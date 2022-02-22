Міністр юстиції додав, що у наближчі тижні не варто реагувати на фейкові відео та проплачені протести біля в'язниць.

"За оперативною інформацією РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі", - повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що в Росії "просять підняти шум і творити безлад в тюрмах, на волі. Але в нашій хаті свої порядки", тому "у них не виходить" організувати повноцінні бунти.

"Наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць", - звернувся до українців Малюська.

Нагадаємо, сьогодні СБУ оприлюднила розмови бойовиків "ЛДНР", де вони зізнаються в провокаціях на Донбасі.