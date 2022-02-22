Митрополит Епіфаній закликав українців захищати країну від російської агресії

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав до захисту України від російської агресії .

"Для нас, для українського народу, на кремлівську агресію може бути лише одна відповідь: згуртований опір, захист рідної землі, свободи й гідності, боротьба з агресором до перемоги", - йдеться в його зверненні до українців на сайті ПЦУ.

"Ми, український народ, можемо мати різні переконання, але держава Україна у нас – одна. Історією не раз доведено, що лише суверенна, незалежна Україна є тим простором, де громадяни різних політичних поглядів, різного етнічного походження, різні за своїми релігійними переконаннями можуть залишатися вільними, користуватися повнотою прав і свобод. І навпаки, життя на дотепер захоплених Росією українських землях Криму і Донбасу засвідчує, що разом з кремлівськими окупантами приходить кровопролиття, руїна, неволя, страх", - каже Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ закликав усіх громадян до захисту України від російської агресії.

"Закликаю боротися за українську державність, підтримувати збройні сили та всіх наших захисників. Разом ми здатні вистояти. З Божою допомогою ми переможемо у цій боротьбі. На нашому боці – правда. Нашу державу підтримує світове співтовариство, всі люди доброї волі. Мільйони підносять щоденно свої молитви за мир для України.

Окремо Епіфаній звернувся до вірян Московського Патріархату.

"Кремль розширює свою агресію, використовуючи риторику «захисту православ’я». Не чекайте, доки ваші очільники наважаться припинити мовчання і нарешті щось сказати на захист миру, на захист України – зробіть це кожен особисто. Агресор повинен почути і побачити, що ви не чекаєте його, не потребуєте його військ і його влади. Це – громадянський і християнський обов’язок кожного з вас особисто", - сказав митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, 14 лютого Епіфаній звернувся до українців із закликом не боятись повномасштабної війни з боку Росії, а бути готовими до відсічі. Напередодні Вселенський патріарх Варфоломій помолився за мир в Україні.