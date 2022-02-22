Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Путін нас не дурить
Путін нас не дурить
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Митрополит Епіфаній закликав українців захищати країну від російської агресії

"На кремлівську агресію може бути лише одна відповідь: згуртований опір".

Митрополит Епіфаній закликав українців захищати країну від російської агресії
Фото: pomisna.info

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав до захисту України від російської агресії .

"Для нас, для українського народу, на кремлівську агресію може бути лише одна відповідь: згуртований опір, захист рідної землі, свободи й гідності, боротьба з агресором до перемоги", - йдеться в його зверненні до українців на сайті ПЦУ.

"Ми, український народ, можемо мати різні переконання, але держава Україна у нас – одна. Історією не раз доведено, що лише суверенна, незалежна Україна є тим простором, де громадяни різних політичних поглядів, різного етнічного походження, різні за своїми релігійними переконаннями можуть залишатися вільними, користуватися повнотою прав і свобод. І навпаки, життя на дотепер захоплених Росією українських землях Криму і Донбасу засвідчує, що разом з кремлівськими окупантами приходить кровопролиття, руїна, неволя, страх", - каже Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ закликав усіх громадян до захисту України від російської агресії.

"Закликаю боротися за українську державність, підтримувати збройні сили та всіх наших захисників. Разом ми здатні вистояти. З Божою допомогою ми переможемо у цій боротьбі. На нашому боці – правда. Нашу державу підтримує світове співтовариство, всі люди доброї волі. Мільйони підносять щоденно свої молитви за мир для України.

Окремо Епіфаній звернувся до вірян Московського Патріархату.

"Кремль розширює свою агресію, використовуючи риторику «захисту православ’я». Не чекайте, доки ваші очільники наважаться припинити мовчання і нарешті щось сказати на захист миру, на захист України – зробіть це кожен особисто. Агресор повинен почути і побачити, що ви не чекаєте його, не потребуєте його військ і його влади. Це – громадянський і християнський обов’язок кожного з вас особисто", - сказав митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, 14 лютого Епіфаній звернувся до українців із закликом не боятись повномасштабної війни з боку Росії, а бути готовими до відсічі. Напередодні Вселенський патріарх Варфоломій помолився за мир в Україні.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також