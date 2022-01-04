Митрополит Епіфаній закликав молитися за українських воїнів, лікарів і мешканців ОРДЛО і Криму

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українців підносити молитви за воїнів, які боронять Україну від російської агресії, лікарів і медпрацівників, котрі стоять на варті нашого тілесного здоров’я, а також українців, які змушені зустрічати свята в неволі.

Різдвяне послання очільника помісної православної церкви України оприлюднено на сайті ПЦУ.

Як наголосив митрополит Епіфаній, попри те, що вже восьмий рік Україна вимушена жити, обороняючись від агресії, що вже два роки нашу країну і все людство турбують пов’язані з пандемією випробування, "ніщо не здатне відібрати від нас великої, надзвичайної радості, яку звістка про народження Сина Божого приносить у світ".

"Святкуючи, ми не можемо забути про тих, завдяки кому ми маємо мирне небо над головою і можливість зібратися за різдвяним столом, – про воїнів, які захищають Україну від ворога видимого, від нашестя чужинців, та про лікарів і медичних працівників, які борються за наше тілесне здоров’я. Згадаймо їх у наших молитвах і попросімо для них Божого захисту й опіки", – закликав вірних митрополит Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ також попросив українців згадати "наших братів та сестер, які вимушені на окупованих українських землях відзначати свята в неволі".

"Згадаймо про полонених і несправедливо ув’язнених та попросімо в Господа для них захисту і швидшого звільнення. Ми віримо, що з Божою допомогою й об’єднаними зусиллями ми досягнемо визволення Донбасу і Криму, досягнемо перемоги в боротьбі за правду і справедливого миру", – зазначив голова очільник помісної церкви.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року предстоятель ПЦУ вперше відвідав Луганську єпархію. Митрополит Епіфаній заклав будівництво майбутнього кафедрального собору в Сєвєвродонецьку.