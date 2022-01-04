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Уночі на Донбасі зберігалася "тиша"

Учора окупанти поранили українського бійця. Він у важкому стані.

Уночі на Донбасі зберігалася "тиша"
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 3 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Станом на 7:00 вівторка, 4 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.

Учора ворог відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів у бік Світлодарська.

У напрямку Лебединського окупанти стріляли зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у суботу, 1 січня, у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

У неділю, 2 січня у зоні бойових дій на Донбасі не стріляли.

У п’ятницю, 31 грудня 2021 року, в зоні операції Об’єднаних сил російські окупанти вбили молодшого сержанта Станіслава Богуславського. Він служив у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

1 січня у Харкові помер 20-річний коростенець Ігор Тичина, якого у зоні проведення бойових дій на Донбасі 27 грудня поранив російський снайпер.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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