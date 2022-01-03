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З ранку неділі ворог на Донбасі не стріляв

Військовослужбовці ООС продовжують виконувати завдання зі стримування збройної агресії РФ.

З ранку неділі ворог на Донбасі не стріляв
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Протягом неділі, 2 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Сьогодні, 3 січня ворог ще також не стріляв.

“Упродовж минулої доби, 2 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці ООС продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

Нагадаємо, впродовж суботи, 1 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Впродовж п’ятниці, 31 грудня зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, загинув український військовий.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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