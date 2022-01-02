В Україну не пустили 23 потенційних мігрантів

Протягом 1 січня 2022 року українські прикордонники оформили більше 42,5 тисяч осіб в обидва напрямки, про це повідомили у ДПСУ.

В Україну не пропустили 40 іноземців, з яких 23 – потенційні нелегальні мігранти.

Ще 14 громадян України не пропустили з країни, оскільки вони не мали належно оформлених документів.

Крім того, поза пунктами пропуску на Закарпатті прикордонники затримали афганця, який намагався незаконно потрапити до Румунії. Його зупинили вчора військовослужбовці відділення прикордонної служби “Солотвино” Мукачівського загону.

Інформацію про ймовірне порушення кордону прикордонники отримали завчасно від офіцерів оперативно-розшукового відділу загону. Іноземця охоронці кордону зупинили на околиці населеного пункту Солотвино. Затриманий повідомив, що є громадянином Афганістану, але документів при собі не мав.

Для подальшого з’ясування обставин правопорушення та складання адміністративних документів за ст.204-1 КУпАП іноземця доставили до прикордонного підрозділу. Подальшу долю мандрівника та оцінку його діям визначатиме суд.