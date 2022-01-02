Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Російський шахіст у нападі люті збив зі столу фігуру в партії з українцем на ЧС з бліцу
Російський шахіст у нападі люті збив зі столу фігуру в партії з українцем на ЧС з бліцу
Померла легенда американського кіно, 99-річна Бетті Вайт
Померла легенда американського кіно, 99-річна Бетті Вайт
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
У Києві пройшов смолоскипний Марш до Дня народження Степана Бандери (оновлено)
У Києві пройшов смолоскипний Марш до Дня народження Степана Бандери (оновлено)
Президент Фінляндії відповів Путіну: країна сама вирішить, чи вступати їй до НАТО
Президент Фінляндії відповів Путіну: країна сама вирішить, чи вступати їй до НАТО
Зеленський призначив директора ДБР
Зеленський призначив директора ДБР
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україну не пустили 23 потенційних мігрантів

Загалом у країну заборонили в'їзд 40 іноземцям.

В Україну не пустили 23 потенційних мігрантів
Фото: ДПСУ

Протягом 1 січня 2022 року українські прикордонники оформили більше 42,5 тисяч осіб в обидва напрямки, про це повідомили у ДПСУ.

В Україну не пропустили 40 іноземців, з яких 23 – потенційні нелегальні мігранти.

Ще 14 громадян України не пропустили з країни, оскільки вони не мали належно оформлених документів.   

Крім того, поза пунктами пропуску на Закарпатті прикордонники затримали афганця, який намагався незаконно потрапити до Румунії. Його зупинили вчора військовослужбовці відділення прикордонної служби “Солотвино” Мукачівського загону.

Інформацію про ймовірне порушення кордону прикордонники отримали завчасно від офіцерів оперативно-розшукового відділу загону.  Іноземця охоронці кордону зупинили на околиці населеного пункту Солотвино. Затриманий повідомив, що є громадянином Афганістану, але документів при собі не мав.

Для подальшого з’ясування обставин правопорушення та складання адміністративних документів за ст.204-1 КУпАП іноземця доставили до прикордонного підрозділу. Подальшу долю мандрівника та оцінку його діям визначатиме суд.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також