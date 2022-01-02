Сьогодні окупанти на Донбасі ще не стріляли

Станом на ранок неділі, 2 січня у зоні бойових дій на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж суботи, 1 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Впродовж п’ятниці, 31 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, загинув український військовий.