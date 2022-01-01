Болгарська церква зробила крок до визнання Православної церкви України, заявив спікер ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря) посилаючись на fosfanariou.gr.

"Митрополит Старо-Загорський Кіпріан (Болгарська Патріархія) співслужив минулої неділі, 26 грудня, митрополиту Халкідонському Еммануїлу в болгарському храмі Стамбула. Під час літургії відбувалося поминання в Диптиху серед Предстоятелів і Блаженнійшого Митрополита Епіфанія”, – йдеться у повідомленні.

Ця подія є важливим кроком у напрямку засвідчення Болгарською Церквою визнання Томосу про автокефалію ПЦУ.

Митрополит Кіпріан у 2019 році зробив заяву на користь очільника структури РПЦ в Україні митрополита Онуфрія, а також очолив комісію Болгарської Патріархії з “вивчення українського питання” (підсумків її роботи не було дотепер оприлюднено).

Тож співслужіння ієрарха БПЦ з митрополитом Еммануїлом, який очолював Об‘єднавчий Собор у Києві, та участь у літургії, на якій поминалося ім‘я Митрополита Епіфанія свідчать про зрушення у поглядах Болгарської Церкви на “українське питання”.

“Можливим поясненням цього факту є те, що БПЦ активно виступає за автокефалію Охрідської Архієпископії (Північна Македонія), яка історично пов’язана з Болгарською Церквою. Відомо, що буквально напередодні Вселенський Патріарх Варфоломій офіційно приймав церковну делегацію з Північної Македонії на чолі з архієреєм. Це оглядачами було оцінене як позитивний знак щодо розгляду “македонського” питання”, – додав спікер ПЦУ.

Відтак Болгарська Церква, яка сподівається на таке рішення і на Томос для Охрідської Архієпископії, не може не визнати при цьому і Томос для Православної Церкви України.

Нагадаємо, у жовтні Румунська православна церква де-факто визнала ПЦУ. Знакова подія сталася під час богослужінь з нагоди 30-річчя інтронізації патріарха Варфоломія.

Раніше предстоятель Православної Церкви України називав Румунську православну церкву однією із тих, яка готова визнати ПЦУ. Також визнання помісної української церкви найближчим часом ймовірне з боку Грузинської, Болгарської та Албанської церков.