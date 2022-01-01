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У новорічну ніч кордон України охороняли 3,5 тисяч прикордонних нарядів

У пропуску відмовлено 137 особам.

У новорічну ніч кордон України охороняли 3,5 тисяч прикордонних нарядів
Фото: кордон, прикордонники, зимовий кордон, кордон взимку

Упродовж новорічної доби на в’їзд та виїзд з України прикордонники оформили 86,4 тис. громадян.

Про це повідомили у Дердприкордонслужбі.

Зокрема в нашу державу прослідувало 49,3 тис. осіб, а з України – 37,1 тис. осіб.

Також протягом доби оформлено 16,1 тис. транспортних засобів.

Кордон держави посилено охороняли близько 3,5 тис. прикордонних нарядів.

Під час прикордонного контролю за новорічну добу відмовлено у пропуску 137 особам, із них – 26 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 22 недійсних документи.

Також затримано 9 осіб за спробу незаконного перетинання державного кордону.

“Прикордонні наряди, що несуть службу в пунктах пропуску/КПВВ та поза ними, посилено кінологами зі службовими собаками, для тривалого віддаленого несення служби прикордонників забезпечено усім необхідним”, – йдеться у повідомленні.

Патрулювання з посиленими заходами безпеки триватимуть і надалі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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