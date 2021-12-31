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У 2022 році українські військові візьмуть участь у навчаннях в 13 країнах

На навчання буде направлено 167 військовослужбовців та працівників ЗСУ.

У 2022 році українські військові візьмуть участь у навчаннях в 13 країнах
Фото: mil.gov.ua

Міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ, яким затвердив план кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у військових навчальних закладах іноземних держав у 2022 році.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Передбачено, що наступного року на навчання буде направлено 167 військовослужбовців та працівників ЗСУ до 13 країн. Відбір кандидатів, які відповідають вимогам, триватиме до 28 січня 2022 року.

За словами Резнікова, подібні програми є важливим внеском наших міжнародних партнерів у професійний розвиток наших військових на всіх рівнях управління.

"Наш основний потенціал – це люди, які керують технікою, планують операції, аналізують ситуацію. І завдяки нашим міжнародним партнерам, наші військові мають можливість підвищувати кваліфікацію у найкращих профільних «вишах» і тренувальних закладах за кордоном та впроваджувати євроатлантичні принципи вже в Україні. Наступного року наші військові матимуть можливість пройти такі навчання у Британії, США, Турції, Німеччині, Естонії, Італії, Латвії, Литві, Австрії, Польщі, Словенії, Румунії та Словакії", – зазначив міністр оборони.

Він також повідомив, що задля створення цілісної системи підготовки та подальшого ефективного використання професійного персоналу ЗСУ, розроблено та затверджено низку документів, які дозволять набути військовими фахівцями нових компетенцій. Зокрема, йдеться про Концепцію військової кадрової політики Міноборони на період до 2025 року.

Нагадаємо, 14 грудня Верховна Рада проголосувала за рішення президента про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на українську територію для участі в багатонаціональних навчання у 2022 році. Зокрема, мова йде про 10 багатонаціональних навчань за участі 21 000 військових ЗСУ і 11 500 військових країн НАТО та інших держав. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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