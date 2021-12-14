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Нардепи дозволили допуск іноземних військ для навчань на території України в 2022 році

На наступний рік заплановано 10 таких навчань. 

Нардепи дозволили допуск іноземних військ для навчань на території України в 2022 році
Фото: https://www.army.mil/

Парламент проголосував за рішення президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на українську територію для участі в багатонаціональних навчання у 2022 році. За віддали голоси 318 депутатів.

Зокрема, мова йде про 10 багатонаціональних навчань за участі 21 000 військових ЗСУ і 11 500 військових країн НАТО та інших держав. Про це повідомив під час представлення документу заступник міністра оборони Анатолій Петренко.

Член Регламентного комітету Павло Фролов у блозі на "Цензор нет" уточнив, що наступного року відбудуться такі навчання: "Об'єднані Зусилля – 2022", "Світла Лавина – 2022", "Кленова Арка – 2022" та "Вікінг – 2022", українсько-американських "Репід Трайдент – 2022" та "Сі Бриз – 2022", українсько-британські "Козак Мейс – 2022", багатонаціональні українсько-польські "Сільвер Сейбер – 2022", українсько-румунськф "Ріверайн – 2022".

За ухвалення документу виступили всі політсили, крім ОПЗЖ. Нестор Шуфрич заявив, що потрібно було за нього голосувати пізніше, після "зняття напруги" на кордонах, "щоб не провокувати". 

Нагадаємо, що аналогічні документи Верховна Рада ухвалює щороку. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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