Арахамія: "Слуга народу" не планує позачергові засідання Ради на новорічні свята

Політична партія "Слуга народу" не планує позачергові засідання Ради на новорічні свята. Політсила також не буде проводити святковий корпоратив. Депутати підсумують роботу за рік в зумі.

Про це на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу" заявив її голова Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Позачергові засідання ми не плануємо зараз. Але можуть бути теоретично (інші) обставини", - заявив він.

Він додав, що наразі у фракції опитують народних депутатів щодо їх планів на новорічні свята.

"Тому ми все одно робимо опитування усіх депутатів, щоб зрозуміти: де та хто буде перебувати на новорічні свята. Та після новорічних. Щоб просто зрозуміти наявність депутатів", - сказав він.

Арахамія наголосив, що "Слуга народу" "не буде робити підсумковий захід. Винні у цьому ви (журналісти). Я шуткую. Якщо ми зробимо підсумковий захід, зробимо якійсь фуршет, тоді нам скажуть, що це новорічний корпоратив. Давайте чесно. Якщо не зробимо фуршет, скажуть, що це було якесь свято. Тому вирішили, що не будемо. Зробимо в зумі. Всі розійдуться по округах, там поспілкуємося", - пообіцяв голова фракції.

Нагадаємо, на утримання партії “Слуга народу” йде приблизно 345 мільйонів гривень на рік. Йдеться виключно про державне фінансування.