Акція «Рінат Ахметов – Дітям» – особиста ініціатива Ріната Ахметова. Цій традиції вже понад 20 років. За роки існування Акції формат її змінювався, але мета та філософія залишалися незмінними – дарувати тепло та турботу дітям. Найдовша й наймасштабніша новорічна благодійна традиція розпочалася 16 листопада 2001 року. Тоді Рінат Ахметов уперше відвідав вихованців інтернатів та дитячих будинків і побачив, як вони чекають дива.

"Діти-сироти. Вони в біді. І вони потребують не просто допомоги – вони потребують спілкування. У їхніх очах величезний біль, і ми хочемо зняти цей біль і дати їм принаймні надію на завтрашній день. І робили ми це і робимо чесно, робимо ми це душею та серцем", – так сказав основоположник Акції та Засновник Фонду Рінат Ахметов.

Цього року в рамках Акції Фонд влаштував справжню новорічну казку для дітей у Маріуполі. Учасниками стали вихованці дитячих будинків сімейного типу, а також діти – учасники програм та проєктів Фонду Ріната Ахметова. Усі заходи були організовані відповідно до вимог норм безпеки, спричинених пандемією COVID-19.

"Тільки за останні 14 років подарунки та привітання від Ріната Ахметова отримали майже 1 000 000 дітей", – розповіла Оксана Іщук, керівниця проєктів Фонду Ріната Ахметова.

Окрасою свята став незвичайний передноворічний бал, з танцями, частуваннями та приємними сюрпризами. Щоб свято стало по-справжньому новорічним, дітки не лише власноруч прикрасили локацію ялинковими іграшками, а й наповнили її своїми усмішками та гарним настроєм. А допомагали їм у цьому представники та амбасадор Фонду Ріната Ахметова, відомий ведучий телеканалу «Україна» Ігор Пупков.

Учасники свята, виконуючи певні завдання та інструкції від Головного Чарівника, отримували спеціальні мішечки з чудесами, що символізували радість, сміливість, чесність та дружбу. З них діти створили справжню капсулу чудес, адже дива – це те, що живе всередині нас, і те, що ми можемо творити власними руками.

Кожна дитина змогла знайти заняття до душі: пройти майстер-клас з пускання мильних бульбашок із використанням фігурних ракеток, попрактикуватися в розгадуванні різних фокусів, приміряти на себе яскравий аквагрим та взяти участь у багатьох інших захоплюючих активностях. Приємним сюрпризом для багатьох дітей стала інтерактивна вистава «Маленький Дід Мороз».

Уже понад 20 років напередодні Нового року співробітники Фонду вручають подарунки від Ріната Ахметова вихованцям інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу, а також дітям, які брали участь у програмах і проєктах Фонду протягом року. Акція дарує своїм учасникам віру в те, що вони обов'язково зможуть досягти своєї мети.

Мета Акції «Рінат Ахметов – Дітям» – набагато більша, ніж новорічні привітання. Її продовженням став проєкт «Рінат Ахметов – Дітям. Твоя суперсила». Це серія мотиваційних зустрічей для вихованців інтернатних закладів Донецької області з амбасадорами Фонду – зірками каналу «Україна», посланцями доброї волі Ріната Ахметова. Кумири молоді своїм прикладом показують, що досягнення поставленої мети є цілком реальним завданням. З грудня 2018 року амбасадори провели 41 зустріч у 9 інтернатних закладах Донецької області, на яких побували 1065 дітей. Важливість таких подій у тому, що вихованці інтернатів набувають прикладних знань, які допоможуть їм у дорослому житті. Цього року Фонд готує для школярів усієї України новий пізнавальний мотиваційний інтерактивний онлайн-урок із профорієнтації «Твоя суперпрофесія».