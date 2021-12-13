​За добу на Донбасі поранено одного військового

У неділю, 12 грудня, в зоні бойових дій на Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої був поранений 49-річний український військовий. Він дістав мінно-вибухову травму та потрапив до лікарні в стані середньої тяжкості.
Про це повідомляється в ранковому зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил.
"Як з’ясувалося, противник на лінії вогневого зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами, які є забороненими міжнародними конвенціями через спричинення значних страждань постраждалому як під час підриву на даному вибуховому пристрої, так і під час вилучення осколків з тіла пораненого", - повідомили військові.
За добу на Донбасі зафіксували чотири обстріли: біля Талаківки, Кримського, Попасної та Катеринівки.
З початку доби 13 грудня обстрілів не було.
Нагадаємо, що в суботу, 11 грудня, також було поранено українського військового.