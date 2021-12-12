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Громаді Києва повернули нежитлове приміщення майже на 2 млн грн

Відповідну постанову ухвалив Київський апеляційний суд.

Громаді Києва повернули нежитлове приміщення майже на 2 млн грн

Після тривалого судового розгляду Київський апеляційний суд постановив повернути у власність територіальної громади столиці нежитлове приміщення вартістю майже 2 млн грн у будинку на вул. Пимоненко.

Таким чином було задоволено апеляційну скаргу Київської міської прокуратури, повідомили пресслужба КМП.

Це майно через використанням підробленого договору купівлі-продажу незаконно вибуло з комунальної власності на користь фізичної особи.

Справа розглядалась судами з 2019 року. Суд першої інстанцій відмовив у задоволенні позову.

“За наслідками апеляційного розгляду, апеляційний суд підтримав правову позицію прокуратури, скасував рішення Шевченківського районного суду міста Києва та задовольнив позовні вимоги Шевченківської окружної прокуратури щодо витребування з незаконного володіння фізичної особи комунального майна та повернення його територіальній громаді міста Києва”, – зазначили у прокуратурі.

Рішення апеляційного суду набрало законної сили.

Нагадаємо, за продаж корпусу заводу "Арсенал" вручили чотири підозри: на місці державного заводу незаконно звели елітний будинок.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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