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На Дніпропетровщині перекинувся легковик, загинув чоловік і постраждало дві дівчини

Співробітники поліції проводять слідчі дії.

У Дніпропетровській області між селами Бузівка та Ковпаківка Новомосковського району сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у ДСНС.

Під час руху водій легкового автомобіля “Daewoo Lanos” не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся.

Внаслідок події загинув пасажир 1992 року народження.

Також постраждали 15-річна та 16-річна дівчини, які були госпіталізовані до Магдалинівської центральної районної лікарні.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин пригоди.

“До робіт залучено 3 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, водій та пасажир з рейсового автобуса "Кременець–Тернопіль", який 8 грудня потрапив у ДТП поблизу обласного центру, від отриманих травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів перебувають у важкому стані.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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