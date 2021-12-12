У Дніпропетровській області між селами Бузівка та Ковпаківка Новомосковського району сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у ДСНС.

Під час руху водій легкового автомобіля “Daewoo Lanos” не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся.

Внаслідок події загинув пасажир 1992 року народження.

Також постраждали 15-річна та 16-річна дівчини, які були госпіталізовані до Магдалинівської центральної районної лікарні.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин пригоди.

“До робіт залучено 3 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, водій та пасажир з рейсового автобуса "Кременець–Тернопіль", який 8 грудня потрапив у ДТП поблизу обласного центру, від отриманих травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів перебувають у важкому стані.