За свої “послуги” ділки брали від 4 до 5 тис. гривень.

Державне бюро розслідувань викрило у Києві схему видачі підроблених міжнародних ковід-сертифікатів на 1 млн гривень. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Працівники Територіального управління ДБР Києва повідомили про підозру поліцейському та працівниці медичного закладу, які за гроші видавали сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Поліцейський підшукував громадян, яким були необхідні свідоцтва про вакцинацію без проведення щеплення.

Він приводив їх до медичної працівниці, яка вносила неправдиві дані про вакцинацію до електронної медичної бази “Helsi” та видавала сертифікати.

За свої “послуги” ділки брали від 4 до 5 тис. гривень. Ціна послуги залежала також від марки виробника вакцини, якою нібито робили щеплення.

За попередньою інформацією, таким чином учасники групи заробили щонайменше 1 млн гривень.

9 грудня ДБР провело обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваних. Були вилучені вже виготовлені COVID-сертифікати на понад 200 осіб, а також списки громадян, які раніше звертались за отриманням підроблених свідоцтв про вакцинацію.

Поліцейський та медпрацівниця підозрюються у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, та підкупі (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 КК України).

Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція.

Нагадаємо, у Вінницькій області поліцейські викрили злочинну групу, яка налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів. До групи входили медичні працівники двох лікарень області, працівники вінницьких турфірм та посередники.