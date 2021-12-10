Поліція оголосила підозру двом особам, які причетні до нападу на бар "Хвильовий" у Подільському районі Києва.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, 10 грудня правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання кількох фігурантів. Встановлено близько 30 осіб, причетних до скоєння правопорушення.

"Наразі проводиться документування злочинних дій осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності”, – сказано в повідомленні.

Двом неповнолітнім, 2005 та 2006 років народження, вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

За даними поліції, наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У межах розпочатого кримінального провадження поліцейські проводять усі необхідні слідчі дії та готують повідомлення про підозру іншим учасникам хуліганських дій.

Нагадаємо, 26 листопада до столичної поліції надійшло повідомлення про хуліганські дії групи осіб біля бару "Хвильовий" на вулиці Верхній Вал. На місці події правоохоронці встановили, що компанія молодиків, вигукуючи лайливі заклики, пошкодила меблі на прилеглій до закладу території. У приміщенні бару під час нападу перебувало близько 15 відвідувачів, троє діджеїв з Берліна та троє людей персоналу.

Бармени встигли закрити двері на ключ, але двері почали виламували. Щоб нападники не потрапили всередину, двері тримали відвідувачі. і побила у приміщенні скло дверей та вікон. Після цього порушники намагалися проникнути всередину, де зачинилися працівники та відвідувачі бару.

Молодики почали вибивати вікна та скляні двері в приміщення. У дірки у вікнах та дверях вони закидали балончики зі сльозогінним газом.

Після того, як всі меблі та шибки були розбиті, нападники вибігли з двору та зникли в невідомому напрямку. Весь інцидент тривав близько 5 хвилин. Поліція прибула на місце через 20 хвилин після закінчення інциденту.

29 листопада біля будівлі МВС влаштували мітинг в знак протесту проти "бездіяльності поліції". Учасники акції вимагали звільнити начальника подільського управління поліції Павла Василенка, якого вони підозрюють в покриванні нападників, та публічно відзвітувати про стан розслідування цих нападів.