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Амортизатори в автомобілі: кілька симптомів поломки

Амортизатори в автомобілі: кілька симптомів поломки

Амортизатори – це обладнання, яке об'єктивно впливає не лише на комфорт їзди, але й на безпеку, ефективність роботи гальмівної системи, ресурс підвіски та «гуми». В той же час  амортизатори працюють у досить важких умовах та відчувають на собі колосальні навантаження.

Термін служби цього елемента не такий вже й великий у порівнянні з багатьма іншими вузлами сучасних автомобілів – у деяких випадках лише 10 тисяч кілометрів пробігу, хоч теоретично хороші амортизатори можуть прожити й кілька десятків тисяч.

Рекомендуємо завжди перевіряти амортизатори на СТО під час планових оглядів, а також проводити періодичні ревізії, особливо якщо термін служби обладнання добігає прогнозованого кінця.

Як ознаки швидкого виходу амортизаторів із ладу

• Вібрації

• Погане керування

• Зниження ефективності гальм

• Зношування гуми

• Зовнішні ознаки зношування

По-перше, хоча б рідко перевіряйте зовнішній стан амортизаторів. Якщо ви бачите підтікання гідравлічної рідини та сліди запотівання на корпуси амортизатора, це говорить або про швидкий вихід деталі з ладу, або про те, що амортизатор вже не виконує своїх функцій. Разом з витіканням рідини в корпус обладнання потрапляє повітря, через що амортизатор починає ходити без потрібних зусиль.

Фізичні пошкодження, тріщини і розбовтування кріпильних елементів, завдяки яким амортизатори кріпляться до корпусу авто - теж вірна ознака швидкої або поломки, що вже сталася.

По-друге, слідкуйте за поведінкою авто під час гальмування. Якщо амортизатори працюють погано, то шини не прилягають до дорожнього покриття з потрібним зусиллям.

Під час гальмування на авто з амортизаторами, що доживають свій термін, корпус ТС може розхитуватися, ніс авто клюють вперед навіть при слабкому гальмуванні. Якщо ваша машина стала гірше входити в повороти, завалюючись на бік – це також свідчить про проблему з амортизаторами.

По-третє, перевіряйте ступінь зношування покришок. Якщо амортизатори на якомусь боці стали працювати гірше – це відіб'ється на ступені зношування гуми. Покришки зношуватимуть і швидше, і не рівномірніше, з лисинами.

Зрештою, з поганими амортизаторами в салоні з'являється більше вібрацій під час руху. Якщо ви відчуваєте, що комфорт їзди впав через стороннє брязкіт і тремтіння - одна з причин може бути саме в амортизаторах.

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