"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки подорожей на новорічні свята

"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки на новорічні свята - це, переважно, обласні центри Західної України.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Найбільшим попитом на період різдвяних та новорічних свят користуються подорожі залізницею у західному напрямку. До таких міст як Львів, Ужгород, Чернівці продали найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень, який набуває чинності з 12 грудня. Також стабільно високий попит на подорожі до Ковеля, Одеси, Харкова та Дніпра.

Найбільше квитків на період з 24.12.2021 по 10.01.2022 придбано на такі пасажирські поїзди:

№041П Дніпро – Трускавець; №046Д Лисичанськ – Ужгород; №007К Київ – Чернівці; №136Ш Одеса – Чернівці; №081К Київ – Ужгород.

Крім того, "Укрзалізниця" фіксує підвищений попит на рейси до Івано-Франківська та Чернівців з Києва 16 грудня, тому призначено додатковий поїзд №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, який відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня і повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.

Наразі у компанії працюють над призначенням додаткових поїздів на таких напрямках:

Київ – Івано-Франківськ, Чернівці; Київ – Ужгород; Харків – Львів; Одеса – Ужгород; Одеса – Харків; Запоріжжя, Дніпро – Івано-Франківськ; Київ – Ковель.

Нагадаємо, з-поміж обіцяних додаткових маршрутів вже призначено "Лижний експрес" №745/746 Київ – Славське на 24, 26, 30 грудня 2021 року та 02, 06, 08 січня 2022 року, а також подовжено маршрут поїзда №779/780 Суми – Київ до Вінниці на 24, 27, 30, 31 грудня 2021 року та 03, 06, 10 січня 2022 року.

Минулого сезону "Лижний експрес" за новорічно-різдвяний період перевіз 26 тис. пасажирів.