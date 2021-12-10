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"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки подорожей на новорічні свята

Найбільшим попитом користуються Захід України. 

"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки подорожей на новорічні свята
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки на новорічні свята - це, переважно, обласні центри Західної України.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Найбільшим попитом на період різдвяних та новорічних свят користуються подорожі залізницею у західному напрямку. До таких міст як Львів, Ужгород, Чернівці продали найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень, який набуває чинності з 12 грудня. Також стабільно високий попит на подорожі до Ковеля, Одеси, Харкова та Дніпра.

Найбільше квитків на період з 24.12.2021 по 10.01.2022 придбано на такі пасажирські поїзди:

  1. №041П Дніпро – Трускавець;
  2. №046Д Лисичанськ – Ужгород;
  3. №007К Київ – Чернівці;
  4. №136Ш Одеса – Чернівці;
  5. №081К Київ – Ужгород.

Крім того, "Укрзалізниця" фіксує підвищений попит на рейси до Івано-Франківська та Чернівців з Києва 16 грудня, тому призначено додатковий поїзд №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, який відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня і повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.

Наразі у компанії працюють над призначенням додаткових поїздів на таких напрямках:

  1. Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;
  2. Київ – Ужгород;
  3. Харків – Львів;
  4. Одеса – Ужгород;
  5. Одеса – Харків;
  6. Запоріжжя, Дніпро – Івано-Франківськ;
  7. Київ – Ковель.

Нагадаємо, з-поміж обіцяних додаткових маршрутів вже призначено "Лижний експрес" №745/746 Київ – Славське на 24, 26, 30 грудня 2021 року та 02, 06, 08 січня 2022 року, а також подовжено маршрут поїзда №779/780 Суми – Київ до Вінниці на 24, 27, 30, 31 грудня 2021 року та 03, 06, 10 січня 2022 року.

Минулого сезону "Лижний експрес" за новорічно-різдвяний період перевіз 26 тис. пасажирів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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