"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки подорожей на новорічні свята

"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки на новорічні свята - це, переважно, обласні центри Західної України.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Найбільшим попитом на період різдвяних та новорічних свят користуються подорожі залізницею у західному напрямку. До таких міст як Львів, Ужгород, Чернівці продали найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень, який набуває чинності з 12 грудня. Також стабільно високий попит на подорожі до Ковеля, Одеси, Харкова та Дніпра.
Найбільше квитків на період з 24.12.2021 по 10.01.2022 придбано на такі пасажирські поїзди:
- №041П Дніпро – Трускавець;
- №046Д Лисичанськ – Ужгород;
- №007К Київ – Чернівці;
- №136Ш Одеса – Чернівці;
- №081К Київ – Ужгород.
Крім того, "Укрзалізниця" фіксує підвищений попит на рейси до Івано-Франківська та Чернівців з Києва 16 грудня, тому призначено додатковий поїзд №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, який відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня і повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.
Наразі у компанії працюють над призначенням додаткових поїздів на таких напрямках:
- Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;
- Київ – Ужгород;
- Харків – Львів;
- Одеса – Ужгород;
- Одеса – Харків;
- Запоріжжя, Дніпро – Івано-Франківськ;
- Київ – Ковель.
Нагадаємо, з-поміж обіцяних додаткових маршрутів вже призначено "Лижний експрес" №745/746 Київ – Славське на 24, 26, 30 грудня 2021 року та 02, 06, 08 січня 2022 року, а також подовжено маршрут поїзда №779/780 Суми – Київ до Вінниці на 24, 27, 30, 31 грудня 2021 року та 03, 06, 10 січня 2022 року.
Минулого сезону "Лижний експрес" за новорічно-різдвяний період перевіз 26 тис. пасажирів.