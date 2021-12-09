Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки

"Азовське море - це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах".

Азовське море є акваторією спільного користування України та РФ, тому українські кораблі мають право перебувати там на законних підставах.

Про це LB.ua повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи інформацію про рух корабля ВМС України "Донбас" до Керченської протоки.

"Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна - судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм. В цілому ж - Азовське море - це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (30 км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції", - повідомив Резніков.

Раніше ФСБ Росії повімило про рух українського корабля керування "Донбас" (А-500) ВМС України у акваторії Азовського моря в бік Керченської протоки. На запит російських силовиків екіпаж корабля повідомив, що не збирається йти Керченською протокою.