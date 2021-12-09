«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
Радянський Союз знищили росіяни
Радянський Союз знищили росіяни
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки

"Азовське море - це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах". 

Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Олексій Резніков
Фото: minre.gov.ua

Азовське море є акваторією спільного користування України та РФ, тому українські кораблі мають право перебувати там на законних підставах.

Про це LB.ua повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи інформацію про рух корабля ВМС України "Донбас" до Керченської протоки.

"Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна - судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм. В цілому ж - Азовське море - це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (30 км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції", - повідомив Резніков.

Раніше ФСБ Росії повімило про рух українського корабля керування "Донбас" (А-500) ВМС України у акваторії Азовського моря в бік Керченської протоки. На запит російських силовиків екіпаж корабля повідомив, що не збирається йти Керченською протокою.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також