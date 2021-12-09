Всеукраїнському порталу національного усиновлення "Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!" – 12 років!

Сьогодні, 9 грудня 2021 року, Всеукраїнському порталу національного усиновлення «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» виповнюється 12 років. Портал однойменної програми Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» – це зручний та безпечний місток між майбутніми усиновлювачами та дітками з інтернатних закладів.

"За час існування програма стала лідером національного усиновлення, змінила ставлення суспільства до проблеми сирітства та зробила табуйовану тему всиновлення трендом. А головне – допомогла знайти нові родини для більш ніж 10 000 дітей. Прорив забезпечив портал «Рінат Ахметов – Дітям». Сирітству – ні!», де почали розміщувати анкети хлопчиків і дівчаток, які гостро потребували батьків", – розповіла Оксана Іщук, керівниця проєктів Фонду.

Програма «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» не має аналогів в Україні. З 2008 року Фонд сприяв створенню 41 дитячого будинку сімейного типу, які взяли на виховання понад 400 дітей по всій країні. На сьогодні в Україні функціонує 1236 дитячих будинків сімейного типу. Понад 10 років програма проводить тренінги для усиновлювачів, підтримує вихованців інтернатів, допомагає ДБСТ та популяризує у суспільстві сімейні форми виховання.

Прийомна мама Олена Мехедько до певного моменту й уявити не могла, що буде мамою для восьми дітей, із яких семеро прийомні , очолить єдиний ДБСТ у їхньому селищі Велика Новосілка на Донеччині та стане вірним другом Фонду Ріната Ахметова.

"У 2011 році Фонд Ріната Ахметова запросив нас на великий концерт у Донецькій опері, а у 2013 -му – проводив навчання, тренінги для прийомних батьків. Це були найкращі часи, коли я відчувала, що не одна, що нас багато і ми маємо спільні проблеми. Після початку війни тепер усе це залишилося лише у спогадах. Навіть вирватися на море раз на рік дуже складно, але ми сподіваємося на краще. Нещодавно відновили спілкування з Фондом Ріната Ахметова, отримуємо подарунки на День святого Миколая і дякуємо Богові за те, що живі, здорові та щасливі разом", – розповіла Олена.

Для підтримки усиновителів, опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів у рамках програми «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» Фонд проводить тренінги та вебінари з психологами, лікарями, експертами із захисту прав дітей.

Усі роки роботи сутність програми залишається незмінною – допомогти дітям знайти щастя в сім'ї, а також показати, що прийомне батьківство – це відповідальний, але посильний крок. Фонд Ріната Ахметова робить усе можливе для того, щоб кожна дитина зростала і виховувалась у сім'ї, разом з тим сприяючи національному усиновленню та надаючи підтримку сім'ям опікунів, прийомним сім'ям і дитячим будинкам сімейного типу.