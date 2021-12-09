СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
Байден: у разі нападу на Україну військова участь США у конфлікті не розглядається
Байден: у разі нападу на Україну військова участь США у конфлікті не розглядається
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
Радянський Союз знищили росіяни
Радянський Союз знищили росіяни
ГоловнаСуспільствоЖиття

Київрада сьогодні не стала розглядати передачу "Екопарку Осокорки” під забудову

Його зняли з розгляду, але запланували на 16 грудня.

Київрада сьогодні не стала розглядати передачу "Екопарку Осокорки” під забудову
Екопарк Осокорки
Фото: Facebook Сергей Пасюта

Київрада на засіданні 9 грудня не стала розглядати передачу "Екопарку Осокорки" під забудову. Про це повідомляє позаштатний кореспондент LB.ua.

Це питання було включено до порядку денного учора. За даними джерел LB.ua, за включення до порядку денного нібито збирав підписи голова екологічної комісії і представник "Столиці груп" у Київраді Денис Москаль. "Столиця груп" є забудовником екопарку. 

7 грудня Москаль збирав підписи, і 8 грудня, напередодні сесії, питання з'явилося в невідкладних – тобто тих, які поза заявленим порядком денним.

Після розголосу в соцмережах та медіа проєкт зняли з розгляду. Буде створена комісія, куди увійдуть всі зацікавлені депутати та фракції, щоб обговорити проєкт. І 16 грудня його таки винесуть на заплановану сесію.

Нагадаємо, на місці зеленої зони на столичних Осокорках залишились недобудовані збанкрутілим банком "Аркада" житлові комплекси. Скандальний ЖК "Патріотика на озерах" передбачає забудову території між озерами Тягле і Небреж, проти чого багато років виступають мешканці району та представники ініціативи "Екопарк Осокорки".

Учора зʼясувалося, що на сайті Київської міськради з'явився проєкт рішення про вирішення соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика" та ЖК "Патріотика на озерах" згідно з Меморандумом від 7 квітня 2021 року.

Відповідно до документу, міська влада відмовляється від низки апеляційних та касаційних позовів щодо земельної ділянки Екопарку "Осокорки" і передає землі забудовнику.

Леся ПадалкаЛеся Падалка, журналістка
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також