Київрада сьогодні не стала розглядати передачу "Екопарку Осокорки” під забудову

Його зняли з розгляду, але запланували на 16 грудня.

Київрада на засіданні 9 грудня не стала розглядати передачу "Екопарку Осокорки" під забудову. Про це повідомляє позаштатний кореспондент LB.ua.

Це питання було включено до порядку денного учора. За даними джерел LB.ua, за включення до порядку денного нібито збирав підписи голова екологічної комісії і представник "Столиці груп" у Київраді Денис Москаль. "Столиця груп" є забудовником екопарку.

7 грудня Москаль збирав підписи, і 8 грудня, напередодні сесії, питання з'явилося в невідкладних – тобто тих, які поза заявленим порядком денним.

Після розголосу в соцмережах та медіа проєкт зняли з розгляду. Буде створена комісія, куди увійдуть всі зацікавлені депутати та фракції, щоб обговорити проєкт. І 16 грудня його таки винесуть на заплановану сесію.

Нагадаємо, на місці зеленої зони на столичних Осокорках залишились недобудовані збанкрутілим банком "Аркада" житлові комплекси. Скандальний ЖК "Патріотика на озерах" передбачає забудову території між озерами Тягле і Небреж, проти чого багато років виступають мешканці району та представники ініціативи "Екопарк Осокорки".

Учора зʼясувалося, що на сайті Київської міськради з'явився проєкт рішення про вирішення соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика" та ЖК "Патріотика на озерах" згідно з Меморандумом від 7 квітня 2021 року.

Відповідно до документу, міська влада відмовляється від низки апеляційних та касаційних позовів щодо земельної ділянки Екопарку "Осокорки" і передає землі забудовнику.