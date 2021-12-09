Інститут кольору Pantone обрав відтінком 2022 року "динамічний відтінок синього барвінку з оживлючим фіолетово-червоним підтоном"– Very Peri.
На сайті Pantone зазначається, що "відроджуючи вдячність за деякі якості, які уособлює синій, доповнені новою перспективою, котра резоную сьогодні, PANTONE 17-3938 Very Peri представляє майбутнє у новому кольорі".
Уперше колір року було створено самостійно, на основі цифрових технологій, а не обрано з уже існуючих відтінків.
"PANTONE 17-3938 Very Peri –це символ глобального духу часу та перехідного періоду, який ми переживаємо. У процесі виходу з періоду інтенсивної ізоляції, наші уявлення та стандарти змінюються, а фізичне і цифрове життя зливаються по-новому. Цифровий дизайн допомагає нам розширити кордони реальності, відкриваючи двері у динамічний віртауальний світ, де ми можемо досліджувати. Та створювати нові кольорові можливості", – зазначили в інституті.
Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU— PANTONE (@pantone) December 9, 2021
Уже 23 роки інститут кольору Pantone вивчає індустрію розваг, виробництва фільмів, предметів мистецтва, моди і дизайну у пошуках нового відтінку року. Цей вибір задає тренд у розробці нових продуктів та дизайні.
У 2021 році кольором року було зразу дві – відтінок сірого і яскраво-жовтий, у 2020 – класичний синій.