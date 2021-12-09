Уперше колір створили самостійно, на основі цифрових технологій, а не обрали з існуючих.

Інститут кольору Pantone обрав відтінком 2022 року "динамічний відтінок синього барвінку з оживлючим фіолетово-червоним підтоном"– Very Peri.

Фото: Twitter Pantone Pantone Very Peri – колір року

На сайті Pantone зазначається, що "відроджуючи вдячність за деякі якості, які уособлює синій, доповнені новою перспективою, котра резоную сьогодні, PANTONE 17-3938 Very Peri представляє майбутнє у новому кольорі".

Уперше колір року було створено самостійно, на основі цифрових технологій, а не обрано з уже існуючих відтінків.

"PANTONE 17-3938 Very Peri –це символ глобального духу часу та перехідного періоду, який ми переживаємо. У процесі виходу з періоду інтенсивної ізоляції, наші уявлення та стандарти змінюються, а фізичне і цифрове життя зливаються по-новому. Цифровий дизайн допомагає нам розширити кордони реальності, відкриваючи двері у динамічний віртауальний світ, де ми можемо досліджувати. Та створювати нові кольорові можливості", – зазначили в інституті.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU — PANTONE (@pantone) December 9, 2021

Уже 23 роки інститут кольору Pantone вивчає індустрію розваг, виробництва фільмів, предметів мистецтва, моди і дизайну у пошуках нового відтінку року. Цей вибір задає тренд у розробці нових продуктів та дизайні.

У 2021 році кольором року було зразу дві – відтінок сірого і яскраво-жовтий, у 2020 – класичний синій.