Російські найманці 6 разів порушили "тишу" на Донбасі

Заборонене Мінськими угодами озброєння ворог не застосовував. Втрат у лавах ЗСУ немає.

Упродовж минулої доби, 8 грудня, у зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Заборонене Мінськими угодами озброєння ворог не застосовував. Втрат у лавах ЗСУ немає, інформує пресцентр ООС.

Учора в напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік Світлодарська російські найманці відкривали вогонь двічі, використовуючи станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 9 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, після переговорів Байдена з Путіним у МЗС Росії допустили підключення США до "нормандського формату". РФ визнає, що від позиції Вашингтона залежить дуже багато, але називає бойові дії на Донбасі "українським конфліктом" і не визнає свою участь у них.