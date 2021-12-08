8 грудня на Тернопільщині сталася аварія з участю рейсового автобуса. Внаслідок зіткнення мікроавтобус Mercedes-Benz, який прямував за маршрутом "Тернопіль-Кременець" та автомобіля Volkswagen Passat постраждали дев'ять людей.

ДТП сталася 8 грудня близько 17:00 поблизу села Лозова під Тернополем, інформує пресслужба обласної поліції.

"За попередньою інформацією, за медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися 9 потерпілих, серед них – водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця", – сказано в повідомленні.

У пресслужбі поліції повідомили, що, попередньо, легковий автомобіль не врахував дорожнього становища і різко виїхав на зустрічну смугу, здійснюючи обгін. Там він зіткнувся з пасажирським рейсовим автобусом, інформує ZAXID.NET.

Попередньо відомо, що сильно постраждали два водії. Їх намагаються опитати слідчі.

Нагадаємо, що 7 грудня біля села Брусилів в Чернігівському районі на дорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця". Внаслідок ДТП загинули 13 людей, ще сімох госпіталізували в тяжкому стані.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що винним у аварії був водій вантажівки. Він порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Водія фури затримали. Нині він перебуває в спеціалізованій палаті під охороною поліції.

Водночас "Суспільне" з посиланням на очевидця події повідомило, нібито водій фури говорив, що перед ним почали зупинятися легкові автомобілі і вантажівку занесло при гальмуванні.

У Чернігівській області через аварію 8 грудня оголосили днем жалоби.