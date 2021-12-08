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Викладачі коледжу в Черкасах отримали догани за інцидент з можливим розстрілом студентів

Вони не запобігли булінгу студента, який придбав зброю для помсти.

Викладачі коледжу в Черкасах отримали догани за інцидент з можливим розстрілом студентів
Фото: СБУ

Троє освітян отримали догани й одного було звільнено через інцидент з можливим розстрілом в одному з коледжів у Черкасах. Рішення ухвалено у зв’язку з тим, що викладачі не запобігли булінгу студента, який придбав зброю для помсти.

Про це повідомив начальник Департаменту освіти й науки Черкаської ОДА Валерій Данилевський, передає Укрінформ.

За його словами, про інцидент освітянам повідомили ще в жовтні. Співробітники СБУ проводили моніторинг соціальних сторінок і виявили в одній із них допис студента одного з технікумів у Черкасах. У групі, де навчався хлопець, можливо, мали місце факти булінгу з боку одногрупників студента. У відповідь хлопець придбав стартовий пістолет і погрожував ним у соціальних мережах.

"Фахівці СБУ запобігли вчиненню можливого злочину. Ми зі свого боку створили комісію, яка проаналізувала систему виховної роботи в навчальному закладі, в тому числі на предмет запобігання булінгу. Результати розслідування повідомили директору. Він провів внутрішнє розслідування. За його підсумками куратор групи та ще двоє осіб отримали догани. Ще одна особа, яка вже мала догану, була звільнена", – розповів Данилевський.

За неофіційною інформацією, студент навчався в політехнічному технікумі в Черкасах. Хлопця цькували одногрупники. Він не скаржився ні куратору групи, ні психологу, замкнувся в собі й виношував плани помсти. Для цього придбав стартовий спортивний пістолет. Їх можна купити за ціною від 1500 до 2100 гривень. Убити людину з такого пістолета неможливо.

Сьогодні у СБУ заявили про запобігання масовому розстрілу в коледжі на Черкащині. За даними слідства, двоє студентів готувалися до вчинення теракту і закликали долучитися до злочину. Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Тепер хлопцям загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років із можливою конфіскацією майна.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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