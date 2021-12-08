У центрі Києва евакуатор забрав на штрафмайданчик суперкар Ferrari Portofino, який був припаркований із порушенням правил.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Увечері 7 грудня в центрі Києва було евакуйовано суперкар Ferrari Portofino, припаркований з порушенням правил. Судячи з опублікованих Усовим фото, це сталося в районі площі Льва Толстого.

При цьому машина мала номери Швейцарії.

"Номери швейцарські – евакуатор український", – так прокоментував фото заступник голови КМДА.

Нагадаємо, в листопаді у центрі Харкова патрульна поліція зупинила за проїзд на заборонений сигнал світлофору автомобіль Jaguar. Як з'ясувалося, водій перебував у розшуку через несплату штрафу за перевищення швидковті. Jaguar у порушника вилучили до закриття виконавчого провадження.

Раніше Міністерство юстиції повідомило, що Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах. Тригером до такої радикальної позиції Мін'юсту стали резонансні ДТП у Харкові.