СБУ заявила про запобігання масовому розстрілу в коледжі на Черкащині

За даними слідства, двоє студентів готувалися до вчинення теракту і закликали долучитися до злочину.

Фото: СБУ

СБУ заявила про викриття підготовки теракту в одному з коледжів Черкаської області. За даними слідства, двоє студентів планували влаштувати масовий розстріл одногрупників, повідомили в пресслужбі СБУ.

Інформацію про підготовку злочину вони поширювали через заборонену в Україні російську соцмережу "Вконтакте".

"За даними слідства, встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників. Також, зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їхньої злочинної групи для фізичної розправи над однолітками", – заявили в СБУ.

Джерела LB.ua в правоохоронних органах повідомили, що затримані є повнолітніми, їм по 18 років. За словами співбесідника видання, обидва хлопці піддавалися булінгу з боку одногрупників.

Фото: СБУ Хлопці, які нібито готували розстріл

Під час обшуків за місцями проживання у них вилучили два пістолети та компʼютери і засоби звʼязку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

За словами джерел серед правоохоронців, нині хлопці перебувають під наглядом батьків, питання про запобіжні заходи будуть вирішувати після отримання висновків експертизи.

Нагадаємо, в 2018 році у Керчі в політехнічному коледжі один зі студентів влаштував теракт. Він розстріляв 20 людей, після чого скоїв самогубство. Більшість загиблих – жителі Керчі, четверо – жителі інших міст.