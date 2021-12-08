Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ
Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ заявила про запобігання масовому розстрілу в коледжі на Черкащині

За даними слідства, двоє студентів готувалися до вчинення теракту і закликали долучитися до злочину. 

Фото: СБУ

СБУ заявила про викриття підготовки теракту в одному з коледжів Черкаської області. За даними слідства, двоє студентів планували влаштувати масовий розстріл одногрупників, повідомили в пресслужбі СБУ.

Інформацію про підготовку злочину вони поширювали через заборонену в Україні російську соцмережу "Вконтакте". 

"За даними слідства, встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників. Також, зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їхньої злочинної групи для фізичної розправи над однолітками", – заявили в СБУ.

Джерела LB.ua в правоохоронних органах повідомили, що затримані є повнолітніми, їм по 18 років. За словами співбесідника видання, обидва хлопці піддавалися булінгу з боку одногрупників. 

Хлопці, які нібито готували розстріл
Фото: СБУ
Хлопці, які нібито готували розстріл

Під час обшуків за місцями проживання у них вилучили два пістолети та компʼютери і засоби звʼязку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

За словами джерел серед правоохоронців, нині хлопці перебувають під наглядом батьків, питання про запобіжні заходи будуть вирішувати після отримання висновків експертизи. 

Нагадаємо, в 2018 році у Керчі в політехнічному коледжі один зі студентів влаштував теракт. Він розстріляв 20 людей, після чого скоїв самогубство. Більшість загиблих – жителі Керчі, четверо – жителі інших міст.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також