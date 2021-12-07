Адвокат заявив, що екссуддя Чаус втратив слух, засідання перенесли

"Йому треба зробити або операцію, або терапевтичне лікування".

Вищий антикорупційний суд переніс на тиждень засідання у справі колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, його захист заявив, що він утратив слух.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Адвокат каже, що Чаус майже нічого не чує. Йому треба зробити або операцію, або терапевтичне лікування. Це буде зрозуміло після діагностики. Щоб її пройти, треба відстояти живу чергу, притому із залученням державної охорони та дозволом прокурора. Тому захист попросив перерву", - йдеться в повідомленні.

Прокурор зазначила, що питання зі слухом Чауса тягнеться ще з досудового розслідування, тому не факт, що за два тижні вдасться щось вирішити. Прокурор наголосила, що може говорити повільно та голосно, щоб обвинувачений усе чув.

Однак, суд ухвалив рішення частково задовольнити прохання захисту та відкласти засідання на тиждень.

Нагадаємо, суддю Чауса викрили на отриманні 150 тис. доларів хабаря у серпні 2016 року. Гроші він нібито отримав за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Пенсіонерці загрожувало 10-12 років позбавлення волі за статтями про незаконну купівлю, зберігання та збут наркотиків. Але Чаус застосував статтю 69 Кримінального кодексу, яка передбачає м'якше покарання, і дав їй п'ять років умовно.

Отримані гроші суддя Чаус засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати.

Верховна Рада дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, але, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя втік за кордон. До квітня 2021 року Чаус знаходився в Молдові, коли його викрали невідомі в Кишиневі.

30 липня Чаус в одних трусах знайшовся у одному з сіл Вінницької області, звідки його відвезли у Київ співробітники СБУ. Він знаходиться під її охороною.

4 серпня ВАКС обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет). На перше судове засідання Чаус прийшов у бронежилеті.