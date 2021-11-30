Микитась не зʼявився на підготовче засідання ВАКС

Адвокат підозрюваного каже, що той за останні два місяці двічі лікував панкреатит у лікарні.

Колишній президент "Укрбуда", екснардеп Максим Микитась не зʼявився на підготовче засідання до Вищого антикорупційного суду щодо махінацій із закупівлями квартир для Національної гвардії.

Адвокат підозрюваного каже, що за останні два місяці той нібито двічі був у лікарні з панкреатитом, передає кореспондент LB.ua. Пів години тому Микитась не відповів на дзвінок.

Підготовче засідання неможливо перенести, тож оголошено перерву до 11:30 7 грудня.

Зʼясувалося також, що Микитась досі не отримав повістки. Повістки надсилали за місцем проживання Микитася, додає Центр протидії корупції.

Нагадаємо, Микитась у цій справі добровільно повернув державі 50 млн гривень, а 30 млн гривень застави з нього стягнули в судовому порядку. Одним із фігурантів цієї справи є заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Він, за даними слідства, пропонував хабар експерту, який знизив збитки від махінацій більше ніж у 10 разів.

Микитасю також інкримінують замовлення викрадення юриста корпорації "Укрбуд", власником якої він був. Слідство стверджує, що Микитась під час перебування під домашнім арештом (у справі про розкрадання коштів Нацгвардії) замовив викрадення людини з метою вимагання $800 тис. боргу.

Кримінальна справа про розкрадання коштів Нацгвардії стосується махінацій із житлом, внаслідок чого було втрачено активи на загальну суму 81 млн 635 тис. 448 грн. Микитась пішов на угоду зі слідством, в якій він дав свідчення щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

У грудні 2020 року справу про розкрадання передали від НАБУ до СБУ.