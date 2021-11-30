Виховання газом
Виховання газом
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
"Талібан" пообіцяв підтримати бажання "народу Криму бути разом з Росією"
"Талібан" пообіцяв підтримати бажання "народу Криму бути разом з Росією"
ГоловнаПраво

Микитась не зʼявився на підготовче засідання ВАКС

Адвокат підозрюваного каже, що той за останні два місяці двічі лікував панкреатит у лікарні. 

Микитась не зʼявився на підготовче засідання ВАКС
Фото: maxim-mikitas.com

Колишній президент "Укрбуда", екснардеп Максим Микитась не зʼявився на підготовче засідання до Вищого антикорупційного суду щодо махінацій із закупівлями квартир для Національної гвардії. 

Адвокат підозрюваного каже, що за останні два місяці той нібито двічі був у лікарні з панкреатитом, передає кореспондент LB.ua. Пів години тому Микитась не відповів на дзвінок.

Підготовче засідання неможливо перенести, тож оголошено перерву до 11:30 7 грудня.

Зʼясувалося також, що Микитась досі не отримав повістки. Повістки надсилали за місцем проживання Микитася, додає Центр протидії корупції. 

Нагадаємо, Микитась у цій справі добровільно повернув державі 50 млн гривень, а 30 млн гривень застави з нього стягнули в судовому порядку. Одним із фігурантів цієї справи є заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Він, за даними слідства, пропонував хабар експерту, який знизив збитки від махінацій більше ніж у 10 разів. 

Микитасю також інкримінують замовлення викрадення юриста корпорації "Укрбуд", власником якої він був. Слідство стверджує, що Микитась під час перебування під домашнім арештом (у справі про розкрадання коштів Нацгвардії) замовив викрадення людини з метою вимагання $800 тис. боргу.

Кримінальна справа про розкрадання коштів Нацгвардії стосується махінацій із житлом, внаслідок чого було втрачено активи на загальну суму 81 млн 635 тис. 448 грн. Микитась пішов на угоду зі слідством, в якій він дав свідчення щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова. 

У грудні 2020 року справу про розкрадання передали від НАБУ до СБУ. 

Катерина Петренко
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також