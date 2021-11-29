СБУ відкрила провадження за фактом підготовки громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади

Хто фігурує в справі – поки невідомо.

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування в провадженні за фактом підготовки громадянами України і Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади", – повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко.

Він додав, що про хід розслідування буде повідомлено згодом. Інші деталі, зокрема щодо фігурантів справи, поки не розкриваються.

Нагадаємо, у пʼятницю президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту. До цього причетні громадяни України та Росії, при цьому обговорювалося залучення Ріната Ахметова. "У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція - його втягують в війну проти держави України", – заявив президент.

Ахметов на це відповів, що інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування його в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею.

Пізніше журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив у Twitter, що державний переворот нібито планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму. Серед них згадувалося і ім’я Едуарда Федосова.

У цьому списку також фігурував колишній заступник голови Державної міграційної служби України та колишній високопоставлений чиновник МВС Василь Грицак. Він заперечив інформацію про участь у заколоті, як і Федосов.