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СБУ відкрила провадження за фактом підготовки громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади

Хто фігурує в справі – поки невідомо. 

СБУ відкрила провадження за фактом підготовки громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади
Фото: ssu.gov.ua

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування в провадженні за фактом підготовки громадянами України і Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ

"Провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади", – повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко.

Він додав, що про хід розслідування буде повідомлено згодом. Інші деталі, зокрема щодо фігурантів справи, поки не розкриваються. 

Нагадаємо, у пʼятницю президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту. До цього причетні громадяни України та Росії, при цьому обговорювалося залучення Ріната Ахметова. "У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція - його втягують в війну проти держави України", – заявив президент.

Ахметов на це відповів, що інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування його в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею

Пізніше журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив у Twitter, що державний переворот нібито планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму. Серед них згадувалося і ім’я Едуарда Федосова. 

У цьому списку також фігурував колишній заступник голови Державної міграційної служби України та колишній високопоставлений чиновник МВС Василь Грицак. Він заперечив інформацію про участь у заколоті, як і Федосов. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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