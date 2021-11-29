У Росії назвали малоймовірним відновлення роботи представництва при НАТО

Міністерство закордонних справ Росії вважає малоймовірним відновлення роботи російського представництва при НАТО.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко на експертному форумі в понеділок, 29 листопада.

"Все так розвивається, що ми навряд чи повернемося", - заявив дипломат.

За його словами, це пов'язано з політикою НАТО зі стримування "загрози зі сходу"

"Це закладається у вигляді військового будівництва. Все, що відбувається на землі сьогодні, наголошу, здійснюється за кальками холодної війни, всі ці оперативні плани дуже нагадують те, що ми вже пережили", - сказав Грушко.

Для покращення відносин з Росією дипломат запропонував НАТО відновити діалог за військовою лінією, зменшити активність і військову діяльність в Балтійському і Чорноморському регіонах та в Арктиці, відвести райони оперативних навчань подалі від кордонів Росії.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Росія вирішила закрити представництво при НАТО. Це сталось після того, як генсек НАТО Єнс Столтенберг відкликав акредитацію восьми співробітників російського представництва за шпигунство та зобов'язав скоротити персонал установи до десяти осіб.

МЗС РФ заявило, що такі жорсткі вимоги унеможливлюють роботу представництва.

У відповідь Росія вирішила припинити діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві й інформаційне бюро НАТО.