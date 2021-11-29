У португальському футбольному клубі виявили 13 випадків омікрон-штаму після повернення одного з гравців із ПАР

Через спалах "Белененсеш" виставив на гру проти "Бенфіки" тільки дев'ятьох футболістів.

У Португалії виявили 13 випадків захворювання на коронавірус, викликаного новим штамом омікрон. Все інфіковані - футболісти і працівники лісабонського футбольного клубу "Белененсеш".

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на головне управління охорони здоров'я Португалії.

Омікрон підтвердили після того, як "Белененсеш" у суботу програв "Бенфіці" з рахунком 0:7. Лісабонський клуб виставив на матч всього дев'ятьох футболістів, причому одному з воротарів довелося грати в полі. Гру зупинили на початку другого тайму, оскільки на поле після перерви змогли вийти тільки семеро футболістів "Белененсеша".

Решта команди знаходилась на самоізоляції.

"Ми всі на ізоляції за винятком молодіжки, яка не грала в суботу. 44 людини знаходяться вдома на самоізоляції", - розказав у понеділок речник клубу, який також змушений працювати з дому.

"У двох-трьох гравців і двох-трьох працівників клубу є симптоми, але нічого серйозного. Решта без симптомів. Усі чекають повторних тестів, щойно їх дозволять зробити", - додав він.

Агентство пише, що минулого тижня захисник "Белененшеша" Кафу Фете повернувся з Південно-Африканської Республіки і захворів на COVID-19.

Варіант короронавірусу B.1.1529, який отримав назву омікрон, було виявлено в листопаді 2021 року у Ботсвані та ПАР. Він відрізняється незвично високою кількістю мутацій, у зв'язку з чим його одразу оголосили таким, що викликає занепокоєння (variant of concern. VoC). Це п'ятий варіант коронавірусу зі статусом VoC після варіантів альфа, бета, гамма і дельта. Останній зараз домінує в Україні.

Новий варіант ковіду виявили в багатьох європейських країнах, Ізраїлі, Австралії, Канаді. У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з країн Південної Африки.

Президент Південно-Африканської Республіки заявив, що його країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через омікрон. Місцеві медики кажуть, що наразі не фіксують ускладнень у пацієнтів з новим штамом ковіду.