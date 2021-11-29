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Влада Росії проведе психоаналіз громадян за профілями у соцмережах

Для цього планують залучити штучний інтелект.

Влада Росії проведе психоаналіз громадян за профілями у соцмережах
Фото: Коммерсантъ

Влада Російської Федерації зацікавилася використанням штучного інтелекту для аналізу психологічного стану росіян за їхніми обліковими записами у соціальних мережах.

Грант на дослідження у цій галузі від Аналітичного центру при уряді отримав Інститут системного програмування ім. В. П. Іваннікова (ІСП). За підсумками роботи має з'явитися технологія психодіагностики щодо аналізу даних профілю соцмережі, пише російське видання "Комерсант".

"Вона покликана допомогти боротися з групами смерті, залученням громадян у терористичну діяльність та екстремізм, вважають в уряді. Але, на думку юристів, застосування такої технології може суперечити чинному законодавству із захисту персональних даних", - йдеться у публікації.

ФДБУ "Інститут системного програмування ім. В. П. Іваннікова" 23 листопада оголосив тендер вартістю 36 млн руб. (понад 13 млн грн) на проведення дослідження. Підсумки конкурсу підіб'ють уже 29 листопада. Підрядник має виконати роботи до 1 вересня 2024 року.

У тендерній документації замовник зазначає, що поширення технологій, які використовують цифрові сліди для аналізу особистості, "відкриває широкі можливості щодо оцінки особистості та прогнозування її поведінки без здійснення психологічного тестування, яке потребує її добровільної згоди".

"Коли ми викладаємо фотографії у соцмережах, то розраховуємо, що вони будуть цікаві нашим друзям і знайомим. Однак виходить, що ФГБУ збиратиме ваші дані і присвоюватиме вам "оцінки особистості", проводитиме "психологічну діагностику", цілі якої незрозумілі", - вважає викладач Moscow Digital School Олег Блінов.

"Ще більше питань викликає перспектива обробки підрядником даних із соцмереж, які людина не робить публічними", - наголошує директор з правових ініціатив Фонду розвитку інтернет-ініціатив Олександра Орєхович. Експерт переконаний, що в такому разі влада також має отримувати від громадян окрему згоду на аналіз інформації.

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