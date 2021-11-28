У Білорусі координаторці волонтерського центру "Весна" висунули звинувачення за 11 статтями

Марія Рабкова перебуває у в'язниці більш ніж 14 місяців і відмовляється давати свідчення.

Керівниці волонтерської служби білоруського правозахисного центру "Вясна" Марії Рабковій висунули остаточне звинувачення за 11 статтями Кримінального кодексу.

Про це йдеться на сайті центру.

У листі рідним Рабкова написала, що її звинувачують в:

організації масових заворушень;

підготовці та навмисному створенні умов для участі в масових заворушеннях;

підготовці людей до участі в масових заворушеннях або фінансуванні такої діяльності;

грубому порушенні порядку;

закликах до дій проти нацбезпеки Білорусі;

створенні екстремістського формування;

керівництві злочинною організацією;

розпалюванні соціальної ворожнечі групою осіб;

злісному хуліганстві;

особливо злісному хуліганстві;

оскверненні споруд та псування майна;

умисному знищенні чи пошкодженні чужого майна організованою групою;

незаконних діях щодо предметів, вражальна дія яких ґрунтується на використанні горючих речовин, вчинених групою осіб.

Рабкова також написала, що серед осудних епізодів є кілька "висяків", тобто злочинів, які слідчі не можуть розкрити роками. Дівчина припускає, що її суд пройде у закритому режимі.

Центр "Вясна" уточнює, що правозахисниці загрожує до 20 років колонії. Раніше вона писала рідним, що силовики пообіцяли їй термін "між Бабарико та Колесниковою".

Рабкова перебуває у в'язниці більш ніж 14 місяців і відмовляється давати свідчення.

26-річну Марію Рабкову затримали 17 вересня 2020 року. Спочатку її звинуватили у підготовці масових заворушень. У лютому звинувачення доповнили ще двома статтями - про участь у злочинній організації та розпалювання ненависті. Це сталося після того, як на телеканалі ОНТ вийшов фільм "Тротил протесту". У ньому йшлося про "групу Автуховича", проте одна з побічних сюжетних ліній стосувалася молодих анархістів. Ведучий стверджував, що на кордоні з Україною у 2016 році затримали групу анархістів, які закидали коктейлями Молотова будівлю суду у Києві, і серед них, як стверджується, була Марія Рабкова.