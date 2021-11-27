У Великобританії виявили новий мутований штамм ковіду “омікрон”

Наразі відомо про два випадки інфікування, обидва вони пов'язані між собою.

Два перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "омікрон" виявили на території Великобританії. Про це повідомив у Twitter міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід.

"Нам стало відомо про два випадки інфікування штамом Omicron у Великій Британії. Ці випадки пов'язані між собою та з поїздками до Південної Африки. Зараз ці дві особи перебувають на самоізоляції зі своїми сім'ями, тривають подальші тестування та відстеження контактів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, наразі у світі та Україні зокрема домінує варіант дельта, який вперше виявили у Індії в жовтні 2020 року.

Весняну хвилю COVID-19 в Україні викликав варіант альфа, або "британський".