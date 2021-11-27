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У Великобританії виявили новий мутований штамм ковіду “омікрон”

Наразі відомо про два випадки інфікування, обидва вони пов'язані між собою.

У Великобританії виявили новий мутований штамм ковіду “омікрон”
Фото: EPA/UPG

Два перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "омікрон" виявили на території Великобританії. Про це повідомив у Twitter міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід.

"Нам стало відомо про два випадки інфікування штамом Omicron у Великій Британії. Ці випадки пов'язані між собою та з поїздками до Південної Африки. Зараз ці дві особи перебувають на самоізоляції зі своїми сім'ями, тривають подальші тестування та відстеження контактів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, наразі у світі та Україні зокрема домінує варіант дельта, який вперше виявили у Індії в жовтні 2020 року.

Весняну хвилю COVID-19 в Україні викликав варіант альфа, або "британський".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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