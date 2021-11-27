"Талібан" обіцяє відкрити школи для дівчаток

Школи для дівчаток в Афганістані буде відкрито наступного року.

"Талібан" обіцяє відкрити в Афганістані школи для дівчаток наступного року. Про це пише ua.interfax.com.ua.

"Школи для дівчаток у всій країні буде відкрито наступного року після завершення нового освітнього плану", – заявив на зустрічі з послом Туреччини Джихадом Аргіном заступник прем'єр-міністра талібів мавлаві Абдул Кабір.

Слова Кабіра наводить офіційний представник руху Забіхулла Муджахід.

За словами Кабіра, жінки працюють у різних установах країни, як-от паспортний стіл, аеропорт та сектор охорони здоров'я, а також у школах у більшості провінцій.

“Афганістан потребує підтримки та співпраці всіх країн, особливо Туреччини, і ми хочемо, щоб Туреччина більше інвестувала в Афганістан”, – сказав Кабір, високо оцінивши діяльність неурядової турецької організації TICA в Афганістані.

Зі свого боку турецький посол зазначив, що його країна надала допомогу афганським біженцям і вимушеним переселенцям через Червоний Півмісяць, і допомога все ще триває.

“Туреччина надає покращене насіння міністерству сільського господарства (Афганістану). Також буде продовжено роботу над будівельними проектами, які фінансує Туреччина, у провінціях Кандагар, Герат та районі Каджакі”, – зазначив дипломат.

Посол Туреччини також сказав, що турецькі інвестори зацікавлені інвестувати в Афганістан, і деякі з них відвідають країну наступного тижня.

Нагадаємо, жінки в Афганістані можуть продовжити навчання в університетах, зокрема в аспірантурі, але класи розділятимуть за ознакою статі та обов'язковим буде ісламський одяг.