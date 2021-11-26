Радник Байдена обговорив з Єрмаком ситуацію на кордоні України

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван у п’ятницю, 26 листопада провів телефонну розмову з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Радник з національної безпеки Джейк Салліван поспілкувався сьогодні з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком про останні події. Вони обговорили спільні занепокоєння щодо поточної військової діяльності Росії біля кордону України та її жорстку риторику щодо України. Вони погодилися, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля для деескалації напруженості. Пан Салліван підкреслив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні.

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії.

Тим часом країни-партнери України попереджають Росію про відповідальність у разі нового наступу. Штати розглядають як засіб відповіді нові санкції проти Росії, включно з її президентом Володимиром Путіним та газогоном "Північний потік-2", на введення в експлуатацію якого розраховує Кремль.