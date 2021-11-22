Держави-партнери України запевнили у допомозі в разі наступу Росії, – Данілов

Секретар РНБО підкреслив, що невідомо, чи наступатиме Путін, і якщо так, то коли.

Держави-партнери України запевнили, що будуть допомагати в разі нового наступу Росії. Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у інтервʼю "Укрінформ" за результатами візиту до Канади на Міжнародний безпековий форум.

Данілов розповів, що Канада, США і Велика Британія є партнерами нашої держави і вони багато допомагають.

"Не є таємницею, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тож майже всі розуміють, що відбувається. Єдине, що залишилося невідомим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде, – то коли. Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу “Ч”, – зазначив секретар РНБО.

Данілов також додав, що, на його погляд, Канаді не буде складно підтримати пропозицію вступу України до НАТО.

"Проблема в інших країнах, які входять до ЄС, та вважають, що це робити поки зарано. Утім, ми зможемо їх переконати й рано чи пізно Україна стане членом Альянсу", – зазначив він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія готує нове вторгнення в Україну, і воно може відбутися вже цієї зими.

Буданов сказав, що Україна потребує додаткової підтримки США. Зокрема, держава хотіла би отримати додаткові системи протиповітряної, протиракетної і безпілотної оборони. У "список бажань" України входять ракетні батареї "Патріот", протиракетні, артилерійські та мінометні системи.

Іще до публікації інформації із заявою Буданова представники американської розвідки попередили європейських союзників, що для запобігання воєнним діям Росії в Україні потрібно якнайшвидше розробити пакет економічних та військових заходів для стримування Москви.

На тлі напруження Великобританія оголосила, що готова перекинути в Україну до 600 своїх військових. Про пильну увагу до ситуації повідомили також в НАТО.

Тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Штати в разі необхідності знайдуть способи забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України. Вашингтон обговорює накопичення російських військ поблизу українських кордонів із союзниками та партнерами.