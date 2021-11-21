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Україні потрібна додаткова підтримка США, – Буданов

Голова ГУР Міноборони зазначив, що допомогу треба отримати просто зараз, інакше потім може бути пізно. 

Україні потрібна додаткова підтримка США, – Буданов
Військова допомога США Україні
Фото: mil.gov.ua

Україні потрібна додаткова підтримка з боку США. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив у інтервʼю Military Times

Зокрема, держава хотіла би отримати додаткові системи протиповітряної, протиракетної і безпілотної оборони. У "список бажань" України входять ракетні батареї "Патріот", протиракетні, артилерійські та мінометні системи.

За словами Буданова, системи Javelin разом з дронами турецького виробництва мають значний психологічний стримувальний фактор, і засталяють росіян двічі подумати перед атакою. Водночас нині Україні треба більше підтримки. 

"Я думаю, що зараз нам цього недостатньо. Нам потрібно більше. У жодної країни, крім України, нема відкритої війни з Росією... Ось чому ми впевнені, що США повинні дати нам усе, чого ми не отримували раніше. І просто зараз. Зараз для цього підходящий час. Тому що після цього може бути надто пізно", – заявив керівник розвідки. 

Нагадаємо, Буданов повідомив, що Росія зібрала поблизу кордонів України близько 92 000 військових і готує нове вторгнення на зиму. 

Міністр оборони Олексій Резніков цього тижня під час візиту до США заявив, що Україна разом із закордонними партнерами залучатиме експертів для оцінки потреб Збройних Сил України. 

"Ключова ідея стосунків – не брати те, що нам готові дати, а отримувати те, що нам дійсно потрібно. Потрібно захисити повітря і море", – зазначив він. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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