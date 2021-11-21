В Єрусалимі під час терористичної атаки загинула одна людина, четверо отримали поранення

Нападника ліквідували, додає The Jerusalem Post. Це – приблизно 40-річний чоловік, озброєний автоматом і ножем.
За словами міністра суспільної безпеки Омера Бар-Лева, терорист був відомий поліції і повʼязаний із ХАМАС.
"Терорист був членом політичного осередку ХАМАС, який регулярно молився в Старому місті. Його дружина втікла за кордон три дні тому, а він використовував стандарту зброю, зазвичай не доступну в Ізраїлі", – сказав він.
Одна людина, яка потім загинула внаслідок нападу, а також чоловік у важкому стані були госпіталізовані в медичний центр Шаарей Цедек. Ще двоє поранених – у медичний центр університету Хадасса.
Це вже другий напад у Єрусалимі за цей тиждень. У середу двоє прикордонників отримали легкі поранення внаслідок ножового нападу в Мусульманському кварталі.
Нагадаємо, унаслідок Шестиденної війни 1967 року Ізраїль став контролювати всю територію Єрусалиму. Іще до того, у 1050 році, Кнессет оголосив Єрусалим столицею Держави Ізраїль. Ізраїль та Палестинська автономія ввжають Єрусалим своєю столицею і не визнають відповідне право один за одним.