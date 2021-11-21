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В Єрусалимі під час терористичної атаки загинула одна людина, четверо отримали поранення

Нападник був повʼязаний із ХАМАС. 

Фото: POLICE SPOKESPERSON'S UNIT, The Jerusalem Post
В Єрусалимі вранці 21 листопада біля Ланцюгових воріт трапилася терористична атака. Одна людина була вбита, четверо отримали поранення. Про це повідомляють The Times of Israel

Нападника ліквідували, додає The Jerusalem Post. Це – приблизно 40-річний чоловік, озброєний автоматом і ножем.

За словами міністра суспільної безпеки Омера Бар-Лева, терорист був відомий поліції і повʼязаний із ХАМАС. 

"Терорист був членом політичного осередку ХАМАС, який регулярно молився в Старому місті. Його дружина втікла за кордон три дні тому, а він використовував стандарту зброю, зазвичай не доступну в Ізраїлі", – сказав він. 

Фото: POLICE SPOKESPERSON'S UNIT, The Jerusalem Post

Одна людина, яка потім загинула внаслідок нападу, а також чоловік у важкому стані були госпіталізовані в медичний центр Шаарей Цедек. Ще двоє поранених – у медичний центр університету Хадасса. 

Це вже другий напад у Єрусалимі за цей тиждень. У середу двоє прикордонників отримали легкі поранення внаслідок ножового нападу в Мусульманському кварталі. 

Нагадаємо, унаслідок Шестиденної війни 1967 року Ізраїль став контролювати всю територію Єрусалиму. Іще до того, у 1050 році, Кнессет оголосив Єрусалим столицею Держави Ізраїль. Ізраїль та Палестинська автономія ввжають Єрусалим своєю столицею і не визнають відповідне право один за одним. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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