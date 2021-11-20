У Туска відібрали водійські права через перевищення швидкості

Колишній президент Європейської ради, нині - очільник найбільшої опозиційної партії Польщі “Громадянська платформа” (PO) Дональд Туск порушив правила дорожнього руху, вдвічі перевищивши дозволену швидкість. Політик отримав покарання.

Про це Туск повідомив у своєму твіттері.

"Є порушення ПДР, передбачено покарання у вигляді вилучення водійських прав на три місяці і штраф. Це адекватно. Я прийняв це без дискусії", - написав Дональд Туск.

Як повідомляє Interia.pl, Туск їхав зі швидкістю 107 км/год, що на 50 км/год перевищує допустиму. Йому виписали штраф у розмірі 500 злотих (понад три тис гривень) і на три місяці позбавили водійських прав.

64-річного політика, який був за кермом автомобіля Skoda, поліція затримала в суботу, 20 листопада, близько 11:00 за місцевим часом у населеному пункті Вісьнєво поблизу Млави у Мазовецькому воєводстві.

Дональд Туск у 2007-2014 років був прем'єр-міністром Польщі, у 2014−2019 роках обіймав посаду президента Європейської Ради. У жовтні його обрали головою найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа".