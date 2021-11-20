У Саакашвілі виявили розлад мозку, який може призвести до коми і смерті, - омбудсман Грузії
У Саакашвілі виявили розлад мозку, який може призвести до коми і смерті, - омбудсман Грузії
Президент Болгарії назвав Крим російським, МЗС України викликало болгарського посла
Президент Болгарії назвав Крим російським, МЗС України викликало болгарського посла
Радник Зеленського відреагував на оприлюднення звіту розвідки щодо "вагнерівців"
Радник Зеленського відреагував на оприлюднення звіту розвідки щодо "вагнерівців"
СБУ вивела з Росії і затримала одного з колишніх ватажків "ОБрОП Одеса"
СБУ вивела з Росії і затримала одного з колишніх ватажків "ОБрОП Одеса"
Нардеп Камельчук влаштував сварку з охороною Ради через ПЛР-тест
Нардеп Камельчук влаштував сварку з охороною Ради через ПЛР-тест
Я отримав вказівку про перенесення фінального етапу операції по "вагнерівцях", - Бурба
Я отримав вказівку про перенесення фінального етапу операції по "вагнерівцях", - Бурба
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
Байден тимчасово передасть президентські повноваження Гарріс
Байден тимчасово передасть президентські повноваження Гарріс
ГоловнаСвіт

У Туска відібрали водійські права через перевищення швидкості

Політикові також належить сплатити штраф.

У Туска відібрали водійські права через перевищення швидкості
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Європейської ради, нині - очільник найбільшої опозиційної партії Польщі “Громадянська платформа” (PO) Дональд Туск порушив правила дорожнього руху, вдвічі перевищивши дозволену швидкість. Політик отримав покарання.

Про це Туск повідомив у своєму твіттері.

"Є порушення ПДР, передбачено покарання у вигляді вилучення водійських прав на три місяці і штраф. Це адекватно. Я прийняв це без дискусії", - написав Дональд Туск.

Як повідомляє Interia.pl, Туск їхав зі швидкістю 107 км/год, що на 50 км/год перевищує допустиму. Йому виписали штраф у розмірі 500 злотих (понад три тис гривень) і на три місяці позбавили водійських прав.

64-річного політика, який був за кермом автомобіля Skoda, поліція затримала в суботу, 20 листопада, близько 11:00 за місцевим часом у населеному пункті Вісьнєво поблизу Млави у Мазовецькому воєводстві.

Дональд Туск у 2007-2014 років був прем'єр-міністром Польщі, у 2014−2019 роках обіймав посаду президента Європейської Ради. У жовтні його обрали головою найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також