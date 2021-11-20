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Президент Болгарії пояснив свої слова про “російський Крим”: питання абсолютно зрозуміле

"Є реалії в політиці і на цей момент Крим належить Росії".

Президент Болгарії пояснив свої слова про “російський Крим”: питання абсолютно зрозуміле
Фото: EPA/UPG

Анексія Криму - це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, зараз Крим належить Росії.

Про це заявив президент Болгарії Румен Радев, повторивши свої слова про "російський Крим", пише Європейська правда з посиланням на ЗМІ.

“Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і на цей момент Крим належить Росії”, – сказав Радев.

Віцепрезидентка і кандидат на новий термін Іліана Йотова також прокоментувала тему.

“Ми вже тривалий час були частиною тих європейських лідерів, як пані Меркель, пан Макрон, які виступають за відновлення самітів ЄС-Росія, де всі ці питання мають бути винесені на переговори. На думку багатьох експертів і лідерів в Європі, ці зустрічі потрібно відновити. Все потрібно вирішувати за столом переговорів”, - сказала Йотова.

Нагадаємо, чинний президент Болгарії Румен Радев заявив на телевізійних дебатах про фактичну належність окупованого Криму Росії і про те, що санкції проти Росії неефективні. Другий тур президентських виборів у країні пройде завтра, 21 листопада.

Після таких заяв Родева у МЗС України викликали посла Болгарії в Україні Костадіна Коджабашева.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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