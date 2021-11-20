Саакашвілі доставили у військовий госпіталь, він припинив голодування

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі.

Про це пише newsgeorgia.ge.

Саакашвілі привезли на реанімобілі. Автоколона з двох машин швидкої допомоги та близько 10 машин зі співробітниками правоохоронних органів дісталися з в'язниці N18 у Глданському районі Тбілісі до госпіталю у Горі за одну годину. Весь процес пройшов без інцидентів.

На вікнах флігеля, до якого помістили Саакашвілі, встановлені ґрати. Крім того, флігель оточений автобусами, щоб журналісти не могли підійти до нього близько. Входи до шпиталю охороняє поліція.

Одразу після переведення Саакашвілі до палати його представники заявили, що МОЗ порушило обіцянку, згідно з якою особистий лікар екс-президента Ніколоз Кіпшидзе, його адвокати Ніка Гварамія та Дмитро Садзаглішвілі, і мати – Гіулі Аласанія, мали зустріти його в госпіталі. Однак під час заселення Саакашвілі до палати вони перебували біля шпиталю – до будівлі їх впустили за 15 хвилин після приїзду автоколони, на якій привезли Саакашвілі.

Протягом останніх двох днів експрезидент Грузії перебував у реанімаційному відділенні тюремної клініки у тяжкому стані.

Після того, як влада прийняла рішення перевести Саакашвілі до шпиталю, він оголосив, що припиняє голодування, яке тривало 50 днів. У Горі він має пройти період відновлення після голодування. Опозиція пообіцяла не проводити акції протесту біля госпіталю.

Нагадаємо, що Михайло Саакашвілі, який з травня 2015 року є громадянином України, восени 2021 року вирішив повернутися на батьківщину після багаторічної відсутності. 1 жовтня, одразу після приїзду до Грузії, Саакашавілі затримали.

Після арешту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

Його помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у двох справах, які тривають з 2014 року.

З 6 листопада Саакашвілі відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого його відвезли у вʼязничну лікарню.

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі.