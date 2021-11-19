Саакашвілі погодився на переведення у військовий госпіталь та готовий припинити голодування, - адвокат

Саакашвілі доставлять до військового шпиталю у місті Горі сьогодні ввечері.

Експрезидент Грузії та громадянин України Михеїл Саакашвілі погодився на переведення у військовий госпіталь у Горі. Він припинить голодування одразу після переведення до лікувального закладу.

Про це заявив адвокат експрезидента Грузії Ніка Гварамія, інформує "Руставі 2".

За словами захисника, сьогодні ввечері Михеїла Саакашвілі доставлять до Горійського військового шпиталю. В цілях безпеки точний час перевезення не називається.

"Рішення Саакашвілі наступне: він погодився перевести до лікарні та припинити голодування у лікарняному приміщенні. … Михеїла Саакашвілі буде переведено до Горійської лікарні сьогодні, а з завтрашнього дня важливо визначити його точний медичний порядок денний з точним і заздалегідь прописаним протоколом", - сказав адвокат.

Раніше Саакашвілі погоджувався припинити голодування лише після переведення до цивільної лікарні.

Нагадаємо, що Михайло Саакашвілі, який з травня 2015 року є громадянином України, восени 2021 року вирішив повернутися на батьківщину після багаторічної відсутності. 1 жовтня, одразу після приїзду до Грузії, Саакашавілі затримали.

Після арешту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

Його помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у двох справах, які тривають з 2014 року.

З 6 листопада Саакашвілі відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого його відвезли у вʼязничну лікарню.

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі.